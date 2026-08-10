核武器「不是必要之惡，而是絕對之惡」：長崎和平宣言要求回歸多邊主義

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長崎市9日迎來美國投下原子彈81週年。位於爆心地附近、長崎市松山町的和平公園舉行長崎市主辦的「長崎原爆犧牲者慰靈和平祈念典禮」。長崎市長鈴木史朗在和平宣言中，針對核武國家等主張的核威懾論指出，「這極其危險。核武器不是必要之惡，而是絕對之惡，人類與核武器絕對無法共存」，呼籲所有國家的領導人儘速恢復以聯合國憲章理念為基礎的多邊主義及「法治」。

包括核武國家在內，共有98個國家及歐洲聯盟（EU）代表出席典禮，台灣也連續第2年參加。美國駐日大使葛拉斯未出席，由首席公使代表參加。包括原爆受害者及遺族在內，共3790人出席，並在原子彈於上午11時2分爆炸的時間默哀，悼念罹難者。

「和平的起點，是擁有能理解他人痛苦的心。」鈴木市長在和平宣言中引用已故吉田勝二的話。吉田當時在距離爆心地約850公尺的路上遭受原爆。鈴木市長針對國際社會分裂日益加深的現況強調，「設身處地思考對方的立場與痛苦，努力相互理解，是避免對立與衝突的重要一步」。

鈴木市長也要求日本政府參加將於11月舉行的《禁止核武器條約》締約國會議等，並強烈要求政府救濟在國家劃定的原爆被害區域之外、但曾經歷原爆的「被爆體驗者」。

代表被爆者宣讀「和平誓言」的87歲本村千代子，根據去年訪問美國的經驗表示，「人與人要相互理解，只有透過對話」。

日本首相高市早苗致詞表示，將致力實現「沒有核武器的世界及永久和平」。至於日本的「非核三原則」，她表示「一直堅持」，但未說明今後方向，也未提及《禁止核武器條約》。典禮結束後，高市參觀原爆資料館等設施，並與被爆者團體及被爆體驗者團體代表會面。



長崎和平祈念典禮9日上午11時2分，參加者默哀。攝於長崎市和平公園



長崎和平祈念典禮放飛和平鴿。9日上午、長崎市和平公園



被爆者代表本村千代子在長崎和平祈念典禮宣讀「和平誓言」。9日上午、長崎市和平公園



長崎市長鈴木史朗在和平祈念典禮宣讀長崎和平宣言。9日上午、長崎市和平公園



日本首相高市早苗在和平祈念典禮獻花並鞠躬。9日上午、長崎市和平公園

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