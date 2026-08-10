駐日美軍運送救援物資：逾3萬瓶飲用水支援熊本地震災區

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駐日美軍9日為支援熊本地震災區，從東京都橫田基地以KC-130運輸機運送約3萬3000瓶飲用水、總重約16噸，至熊本縣陸上自衛隊高遊原分屯地。日本自衛隊將把物資陸運至物資管理據點，再送往災民手中。

美國駐日大使葛拉斯（George Glass）當天前往高遊原分屯地視察物資運送情況。隨後，他與駐日美軍司令喬斯特（Steven Jost）前往熊本縣政府，向熊本縣知事木村敬表示，「能為作為盟友與朋友的日本提供支援，我感到非常榮幸，也很高興能回應日本政府提出的支援請求」。

駐日美軍2011年東日本大震災時曾展開大規模支援行動「朋友作戰」（Operation Tomodachi）；2016年熊本地震及2024年能登半島地震時，也曾利用運輸機等運送救援物資。

日本防衛大臣小泉進次郎接受媒體採訪時表示，駐日美軍提供支援，「顯示日美同盟的緊密連結，以及平時建立的合作關係，在支援災民的場合也確實發揮作用」。



駐日美軍運輸機運抵陸上自衛隊高遊原分屯地的救援物資飲用水。9日下午、熊本縣益城町



日本防衛大臣小泉進次郎（左）9日在神奈川縣舉行記者會，說明駐日美軍向熊本縣運送救援物資的情況

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