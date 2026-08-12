颱風15號登陸茨城縣南部：橫斷東日本、氣象廳呼籲防範暴風大雨

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颱風15號（昌鴻）11日接近東北與關東地區，並於晚上8時左右登陸茨城縣南部。颱風由東向西移動並登陸較為罕見，根據氣象庁統計，這是自1951年開始統計以來，首次有颱風登陸茨城縣。東北與關東以沿岸地區為中心風雨增強，氣象庁呼籲嚴防暴風、高浪與大雨。

預測颱風15號將橫斷東日本，並於12日午後抵達山陰沖海域前減弱為熱帶低氣壓。

茨城縣北茨城市11日晚上6時左右觀察到最大瞬間風速每秒29.3公尺；青森縣八戶市於下午3時50分左右觀察到每秒23.0公尺。岩手縣久慈市截至晚上6時30分的12小時雨量達132.0毫米。羽田與成田等機場的航空航班出現欠航（取消）。

颱風15號晚上9時位於茨城縣土浦市附近，以時速25公里向西南西移動。中心氣壓985百帕，最大風速每秒25公尺，最大瞬間風速每秒35メートル。北側500公里以內與南側330公里以內為風速每秒15公尺以上的強風域。

截至12日晚上6時的24小時預測雨量，較多地區為關東甲信180毫米、東北150毫米、東海120毫米、北陸與近畿80毫米。其後至13日晚上6時的24小時預測雨量為東海與近畿150毫米、東北100毫米。

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