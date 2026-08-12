颱風15號橫渡日本列島後轉為熱帶低氣壓：氣象廳籲防範大雨

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颱風15號（昌鴻）11日晚間8時左右登陸茨城縣南部，之後橫渡日本東部，12日上午7時左右離開福井縣外海，上午9時在日本海京都府外海轉為熱帶低氣壓。東北至中國地方廣泛地區持續降雨，氣象廳呼籲民眾防範大雨，並注意強風及冰雹。

颱風由東向西移動並登陸日本相當罕見，這也是氣象廳自1951年開始統計以來，颱風首次登陸茨城縣。日本總務省消防廳表示，岩手縣2人、茨城縣4人、栃木縣1人，共7人受到輕傷。

栃木縣日光市12日凌晨1時10分過後觀測到最大瞬間風速22.7公尺，石川縣珠洲市凌晨4時20分過後觀測到17.6公尺。岩手縣久慈市截至凌晨0時20分的24小時累積雨量達171.5毫米，日光市截至上午10時的24小時累積雨量則達160.5毫米。

另一方面，小笠原群島南方海域12日上午9時形成大型颱風17號，中心氣壓994百帕，最大風速18公尺。中心南側650公里、北側390公里範圍內為每秒15公尺以上強風區。預料颱風17號將向北移動，17日朝遠離關東以東的海域前進。



氣象廳。東京都港區

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