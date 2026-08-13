高市首相向伊朗總統表明：不接受荷姆茲海峽收取通行費

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日本首相高市早苗12日與伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）通電話，再度表明，對於原油運輸要衝荷姆茲海峽，確保船舶不必支付通行費等「額外費用」，並維持自由、安全航行至關重要。高市並要求伊朗與包括海峽使用國在內的國際社會進行充分協商。

這是美國及以色列2月底發動攻擊後，高市與裴澤斯基安第4次通電話，會談時間約20分鐘。

高市也強調，對於位於紅海出入口的戰略要衝曼德海峽，伊朗支持的武裝組織「青年運動」（胡塞組織）被指持續攻擊貨輪，日本從能源安全保障角度對當地情勢「深感憂慮」，並要求伊朗強力促請胡塞組織保持克制。

高市表示，裴澤斯基安回應稱，伊朗「也正與沙烏地阿拉伯展開對話，努力尋求解決問題的方法」。

談及伊朗情勢，高市再次向裴澤斯基安強調，「緩和軍事緊張，盡快讓局勢平息」的重要性，並促請伊朗透過外交努力，稱「包括核問題在內，希望能早日與美國達成最終協議」。

此外，高市也就1名被認為是4月獲釋、原NHK德黑蘭支局長的日本公民，要求伊朗迅速解決相關問題。



高市早苗首相12日下午接受記者採訪。於首相官邸

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