普丁稱日本「改變立場」：並確定北方領土屬俄羅斯領土　

Newsfrom Japan

俄羅斯塔斯社報導，俄羅斯總統普丁12日在訪問遠東庫頁島州南薩哈林斯克期間宣稱，千島群島（北方領土及千島列島）已透過國際文件確定為俄羅斯領土。他同時表示，日本對俄外交立場已經改變，並稱已故前首相安倍晉三等人執政時期，日俄關係曾保持建設性互動。普丁是在視察俄羅斯海軍太平洋艦隊軍事演習期間作上述表示。

普丁針對目前由俄羅斯實際控制的北方領土，再度重申這是「二戰結果所形成的現實」。談及日俄關係時，他表示「安倍先生為推動日俄接近做了許多事情」。他同時批評日本因烏克蘭局勢而對俄羅斯實施制裁，並將責任推給日本，稱「（日本的立場改變）不是我們造成的」。

根據塔斯社報導，普丁此次前往庫頁島州，是自2013年7月以來相隔約13年再次前往當地，當時同樣是為了視察軍事演習。

俄羅斯太平洋艦隊4日起在日本海、鄂霍次克海及西北太平洋展開大規模軍事演習，演習範圍也涵蓋千島群島。共有超過1萬3000名軍人、約60艘艦艇及約30架軍機參加。



俄羅斯總統普丁11日在西伯利亞新西伯利亞的大学與學生交流（EPA時事）

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]