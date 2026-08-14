千葉縣大雨成災：1人死亡、1人心肺停止，線狀降水帶接連不斷

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日本關東南部13日晚間受到暖濕空氣流入及高空冷氣影響，局部地區出現大雨。日本氣象廳晚間7時30分針對千葉縣部分地區發布警戒等級最高的5級「大雨特別警報」。千葉縣境內接連形成線狀降水帶，氣象廳也陸續發布「創紀錄短時間大雨」速報，呼籲民眾嚴加防範低窪地區淹水、河川水位上升及土石災害。

發布大雨特別警報的地區包括千葉縣19個市町（含後續追加地區），分別為千葉市、市原市、佐倉市、四街道市、八街市、印西市、白井市、市川市、船橋市、松戶市、習志野市、柏市、八千代市、我孫子市、鎌谷市、東金市、茂原市、大網白里市及長柄町。晚間9時55分，千葉市及市原市另發布土石災害特別警報。

根據市川市消防局及千葉縣政府消息，晚間6時55分左右，市川市二俣地區接獲民眾通報，稱「有人漂浮在淹水道路上」。消防人員趕抵現場後，發現一名約60多歲男子失去意識，之後確認死亡。柏市消防局表示，一名70多歲女性受困於因道路淹水而無法移動的車輛內，陷入心肺停止狀態。日本總務省消防廳表示，市川市發生山崩，但目前沒有傳出人員受傷。

日本政府已在首相官邸危機管理中心設置官邸聯絡室。氣象廳預報課長細見卓也在記者會上表示，暖濕空氣從南東方向沿著高氣壓邊緣流入千葉縣，並與來自北方的風交會，使雨雲持續停留。他表示，「已經發生某種災害的可能性極高，請立即確保自身安全」。

交通也受到影響，JR總武線及京葉線等部分路線暫停行駛，東京外環自動車道及圈央道等部分路段也實施封閉。



氣象廳網站顯示千葉縣線狀降水帶發生區域（13日下午5時55分，紅色圓圈內）



氣象廳預報課長細見卓也說明千葉縣發布警戒等級5級的大雨特別警報。13日下午、東京都港區



受大雨影響淹水的道路。13日下午、千葉縣市川市

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