千葉大雨造成4死1心肺停止1失蹤：特別警報解除後持續警戒

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千葉縣13日遭遇創紀錄大雨，14日凌晨雨勢暫歇，縣內22個市町村發布的大雨特別警報，以及6市發布的土石災害特別警報，於上午5時15分改為警戒級別4的危險警報等。日本氣象廳呼籲民眾持續嚴防土石災害、河川水位上升、低窪地區淹水及道路積水。關東甲信地區的大氣不穩定狀態將持續至15日清晨，仍有大雨可能。

千葉縣災害對策本部表示，市川市1人、佐倉市2人、八千代市1人死亡，共4人死亡；千葉市1人失蹤，柏市另有1人陷入心肺停止狀態。

災害對策本部表示，截至14日上午6時，縣內共開設359處避難所，已有3855戶、7359人避難。

縣內各地也有大量民眾因交通中斷而無法返家，千葉市中央區的JR蘇我站周邊一度約有4000人滯留，陸上自衛隊以巴士等協助將民眾送往避難所。成田機場也有約7000人因交通受阻滯留，度過一夜。

千葉縣自13日傍晚起，線狀降水帶斷續形成，氣象廳共發布25次創紀錄短時間大雨速報。千葉市中央區13日下午6時45分過後的1小時內降下115.0毫米猛烈大雨，截至14日凌晨1時40分的12小時累積雨量達348.0毫米，兩項數據均刷新當地統計史上最高紀錄。

造成大雨的原因，是暖濕空氣沿著位於千島近海的高氣壓邊緣從東南方流入，與來自北方的氣流交會，加上高空冷氣影響，使積雨雲持續在幾乎相同的地點形成。

截至15日上午6時的24小時預測雨量，關東南部較多地區為150毫米、關東北部120毫米、甲信80毫米。

此前發布大雨特別警報的22個市町村，包括千葉市、市原市、佐倉市、四街道市、八街市、印西市、白井市、市川市、船橋市、松戶市、習志野市、柏市、八千代市、我孫子市、鎌谷市、茂原市、東金市、山武市、大網白里市、九十九里町、白子町及長柄町。

此前發布土石災害特別警報的6市，則包括千葉市、市原市、八街市、茂原市、東金市及大網白里市。



大雨導致道路積水。13日晚間、千葉縣市川市



受到大雨影響無法返家的民眾排隊等候計程車。13日深夜、千葉市美濱區JR海濱幕張站前

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