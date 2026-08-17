千葉豪雨死亡人數增至10人：約1500棟住宅淹水

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日本千葉縣遭遇創紀錄豪雨後，縣政府16日表示，千葉市中央區一名30多歲男子在家中停電期間使用發電機，因一氧化碳中毒死亡。目前市政府正調查詳細情況，包括正在調查是否與災害有關的人在內，死亡人數共計10人。此外仍有1人失蹤。

千葉縣政府表示，縣內住宅淹水災情，包括淹至地板以上及地板以下，合計約1500棟。全倒2棟、半倒11棟、部分損壞29棟。經縣政府重新確認各市町村通報資料後，災情數字較15日下午5時公布的數據有所減少。

受到道路淹水影響，千葉縣內一度有超過1200輛車輛遭棄置於道路上，目前仍有超過100輛尚未移走。市原市15日還發生一起事故，一輛無照駕駛的車輛撞上遭棄置的車輛後越過對向車道，造成涉及3輛車的事故。

由於遭棄置車輛可能妨礙緊急車輛通行，各地方政府正加緊處理。千葉市已向國土交通省請求支援，除派遣人員外，也獲提供拖吊車及移動車輛的專用器具。

日本國土交通省表示，16日已將國家管理的國道上的遭棄置車輛移走，以確保緊急車輛能夠通行。

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