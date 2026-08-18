從古籍採集頭髮揭開飲食習慣：江戶庶民飲食礦物質較現代豐富

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龍谷大學與國文學研究資料館等組成的研究團隊17日宣布，分析從江戶時代至明治時代古籍（日文古書）中採集的頭髮，成功推測當時都市庶民的飲食生活。研究顯示，當時飲食雖以米飯及海產為主、相對簡樸，但頭髮中的鈣、鐵、錳等濃度較高，顯示其飲食所攝取的礦物質比現代人豐富。相關論文已刊登於英國科學期刊《Scientific Reports》。

江戶時代的都市會回收並再利用古紙，因此在日文古書使用的再生紙封面中，經常可以發現頭髮。

龍谷大學教授丸山敦、國文研教授入口敦志等人，從該校收藏約7萬冊日文古書中，挑選出版者及年代均可確認的約400冊採集頭髮。其中大多數古書在現今的京都、大阪及東京印刷。年代從17世紀中葉至19世紀末，研究團隊推測這些頭髮屬於各個時期生活在都市的庶民。

研究團隊透過粒子束測量微量元素及穩定同位素分析等方法進行研究。結果發現，氯、鉀、鈣、錳、鐵、銅等人體所需礦物質元素在頭髮中的濃度均高於現代人；另一方面，豬肉含量較高的鋅則低於現代人。碳及氮的同位素分析也證實，當時的飲食主要依賴米飯及海魚。

研究發現，礦物質中，糙米含量較高的鉀及矽，隨著時代推移逐漸減少，與白米飲食習慣普及的趨勢一致。另一方面，錳、鈣、鐵、銅等元素並未減少，這些元素多存在於海魚中，研究團隊認為可能與物流發展後魚類攝取量增加，以及魚粉肥料普及等因素有關。

原本研究魚類及兩棲類飲食習性的丸山教授，為了讓學生理解研究內容，曾以「遊戲」的方式嘗試透過頭髮推測飲食生活。後來一名熟識的研究人員從入口教授處得知「日文古書中會發現頭髮」，雙方因此牽線合作，促成這項研究。

丸山教授表示，江戶時代的飲食被認為相當簡樸，「但礦物質卻比現代人攝取得多，其中有些元素正是被認為日本人容易缺乏的營養素。這項研究或許藏有一些關於應該吃什麼的線索」。



研究團隊從中採集研究對象頭髮的日文古書（龍谷大學丸山敦教授提供）



古紙再生過程中混入頭髮的紙張（龍谷大學丸山敦教授提供）

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