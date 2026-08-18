盂蘭盆期間鐵路運輸維持良好：航空班機則受到颱風影響

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日本JR 6家公司17日公布盂蘭盆期間（8月7日至16日）新幹線及在來線特急列車的旅客運輸實績。主要46個區間的旅客人數約1321萬5000人，與去年同期大致持平。推測受到商務及觀光需求支撐，雖部分路線受到熊本縣觀測到最大震度7地震等影響，但未發生重大運輸事故，繼去年之後整體運輸狀況仍維持良好。

東海道新幹線旅客人數為414萬9000人，較去年同期增加1%。受到時刻表改點影響，「希望號」每小時最多開行13班，平均每日旅客人數創下歷來新高。九州新幹線受到熊本地震影響，熊本至新水俣區間持續停駛，博多至熊本區間旅客人數較去年同期減少39.8%。相關負責人表示，「返鄉及旅遊旅客減少應有一定程度的影響，但詳細原因尚不清楚」。

各航空公司也公布同期運輸實績。國內線方面，全日空旅客人數較去年同期減少7.7%，日本航空減少5.8%，推測受到颱風導致部分航班取消等因素影響。國際線方面，全日空減少0.7%，日本航空減少8.1%。



返鄉旅客等人潮擁擠的JR東京站東海道新幹線月台（資料照片）

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