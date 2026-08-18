熊本地震發生3週：在宅避難者難以獲得支援、掌握人數成難題

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熊本地震災民中，有些人因各種原因持續住在自家或親戚家。相較之下，避難所的災民可透過名冊等方式掌握，但行政機關難以掌握在家避難者的人數及生活狀況，因此物資發放、健康諮詢等支援較難送達。18日正逢地震發生滿3週，如何將有需要的民眾與適切支援連結，成為一項課題。

遭受震度7強震的宇城市，一名94歲女性的住家嚴重受損，經緊急危險度判定為「禁止進入」。目前她與長子住在親戚所有、位於附近的一棟空屋，但生活環境相當不便，不僅沒有熱水，在廚房用水時，水槽下方還會漏水。

這名女性腿腳不便，聽力也不佳。雖然使用助聽器，但若家人不大聲說話便難以聽清楚，因此很難在約200公尺外的避難所過團體生活。住在附近的70歲長女神情凝重地表示：「以現在的狀況，要去避難所是很艱難的選擇。」

住在宇城市、與妻子一起生活的福岡一男（76歲），白天照顧3隻飼養的貓咪並整理自宅，晚上則到避難所過夜。他居住超過70年的木造平房，廁所及浴室都已損壞無法使用，屋內家具散落一地，必須穿著鞋子才能行走。

地震發生後，福岡一男起初睡在自家或停在住家土地內的車上，但約兩週後，在附近居民建議下，才開始僅於夜間前往避難所。他表示，「家裡有動物，有些地方沒辦法帶牠們一起去」，目前打算暫時維持這樣的生活方式。

熊本縣政府表示，截至18日上午8時，仍有3050人住在避難所。此外，推測仍有不少人在自宅避難或睡在車內，但目前無法掌握整體人數及實際生活狀況。

熊本縣政府等單位為支援高齡者及身心障礙者等需要特別照顧的民眾，派遣由社福專業人員組成的「災害派遣福祉團隊」（DWAT）前往在宅避難者家中等地提供協助。截至16日，累計約750人次投入相關工作，包括了解生活狀況、發放支援物資，以及協助引導民眾前往福祉避難所等。



整理遭地震損壞的住家內部的福岡一男。13日、熊本縣宇城市

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