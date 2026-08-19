阿聯大使與秋田知事、市長就日本最大規模資料中心計畫交換意見

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阿拉伯聯合大公國（UAE）駐日大使希哈卜・阿爾法希姆19日訪問秋田縣，分別與秋田縣知事鈴木健太及秋田市長沼谷純會面。秋田縣目前正推動興建日本最大規模的人工智慧（AI）資料中心，據悉阿聯政府主權基金也對此表達興趣。雙方就建設計畫等議題廣泛交換意見。

會面後，鈴木知事強調，「（對方）對於（資料中心）建設候選地的工業園區已著手開發，以及離岸風力發電事業開始啟動，都給予相當高的評價，我有這樣的感受」。沼谷市長則表示，阿聯方面在評估投資時，「手續能否快速推進，以及業者之間能否順利合作，可能會成為關鍵因素」。

資料中心建設計畫由總部位於秋田市的伺服器管理公司S2與美國BitGrid主導，預定在秋田市北部的工業園區預定地興建，目標在2030年以後開始運轉。總受電容量預計最高達500百萬瓦，規模為日本最大。建設費預估達2兆日圓規模，計畫向日本及海外金融機構與基金募集資金。

大使會面後，並視察秋田大學及正在興建的離岸風力發電設施。



阿聯駐日大使希哈卜・阿爾法希姆（右端）等人與秋田縣知事鈴木健太（左起第2人）會面。19日上午、秋田市



阿聯駐日大使希哈卜・阿爾法希姆（左起第2人）等人與秋田市長沼谷純（右前起第2人）會面。19日上午、秋田市

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