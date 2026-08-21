北韓向日本海發射彈道飛彈＝美韓軍演規模縮小，仍遭北韓潑冷水

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【首爾時事】根據南韓聯合參謀本部消息，北韓20日從平壤一帶向日本海發射10多枚短程彈道飛彈。正在印度訪問的日本防衛大臣小泉進次郎也向記者表示，研判北韓發射的彈道飛彈落在日本專屬經濟區（EEZ）以外海域。日本防衛省表示，飛彈最高高度約90公里，飛行距離約320公里。

北韓本月6日及12日也曾發射彈道飛彈。此次發射被認為是針對17日開始的美韓大規模聯合軍事演習「乙支自由之盾」所採取的對抗行動。

在美國總統川普指示下，美韓軍演將提前於21日結束，演習規模也有所縮小。川普曾表達希望與北韓勞動黨總書記金正恩會談的意願，但北韓此次發射形同對此潑冷水。金正恩的妹妹、勞動黨副部長金與正19日主張，即使縮小軍演規模、縮短演習期間，也不會改變這類軍事演習「具有挑釁性、攻擊性」的本質。

另一方面，小泉表示，「北韓一連串行動威脅我國、地區及國際社會的和平與安全」，日本政府已透過外交管道向北韓提出抗議。



20日，在印度新德里，針對北韓發射彈道飛彈一事接受記者採訪的日本防衛大臣小泉進次郎

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