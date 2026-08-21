北韓向日本海發射彈道飛彈＝美韓軍演規模縮小，仍遭北韓潑冷水
Newsfrom Japan國際
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【首爾時事】根據南韓聯合參謀本部消息，北韓20日從平壤一帶向日本海發射10多枚短程彈道飛彈。正在印度訪問的日本防衛大臣小泉進次郎也向記者表示，研判北韓發射的彈道飛彈落在日本專屬經濟區（EEZ）以外海域。日本防衛省表示，飛彈最高高度約90公里，飛行距離約320公里。
北韓本月6日及12日也曾發射彈道飛彈。此次發射被認為是針對17日開始的美韓大規模聯合軍事演習「乙支自由之盾」所採取的對抗行動。
在美國總統川普指示下，美韓軍演將提前於21日結束，演習規模也有所縮小。川普曾表達希望與北韓勞動黨總書記金正恩會談的意願，但北韓此次發射形同對此潑冷水。金正恩的妹妹、勞動黨副部長金與正19日主張，即使縮小軍演規模、縮短演習期間，也不會改變這類軍事演習「具有挑釁性、攻擊性」的本質。
另一方面，小泉表示，「北韓一連串行動威脅我國、地區及國際社會的和平與安全」，日本政府已透過外交管道向北韓提出抗議。
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