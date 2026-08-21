美軍航艦「華盛頓號」進入中東＝對伊朗維持兩艘航艦部署，太平洋歸零

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【華盛頓時事】美國中央司令部20日表示，以日本橫須賀基地（神奈川縣橫須賀市）為母港的航空母艦「喬治・華盛頓號」已抵達中東地區，接替為執行對伊朗軍事行動而在海上部署超過270天的「亞伯拉罕・林肯號」。美軍持續對伊朗港口實施海上封鎖，並準備維持中東地區的軍事部署。

據美國《紐約時報》報導，波斯灣周邊目前部署約20艘美軍艦艇，航空母艦仍維持「華盛頓號」與「喬治・H・W・布希號」兩艘的編制。

此前「林肯號」艦上曾發生日用品不足及水質污染等問題，並引發對船員健康狀況的疑慮。目前該艦已啟程返回母港聖地牙哥。

另一方面，隨著華盛頓號離開太平洋，在中國持續擴大海洋活動的太平洋地區將出現「暫時性空缺」，引發外界憂慮。美國新聞網站Axios指出，美國航艦過去也曾出現暫時不在太平洋的情況，但有專家擔心，如果這種趨勢持續，區域國家可能開始質疑美國是否會提供支援。



美國航空母艦「喬治・華盛頓號」。7月30日、越南中部峴港（AFP時事）

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