法務省研議管制買春方招攬行為＝專家小組通過報告草案

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日本法務省針對買賣春管制方式成立的專家小組（座長為早稻田大學教授北川佳世子）24日在東京都召開第8次會議，大致通過報告草案。草案明確指出，委員大致達成共識，認為現行《賣春防止法》未處罰的「買方」招攬行為等，有必要設置某種形式的管制。報告預計9月完成，法務省正研議最快於秋季臨時國會提出修法案。

現行法律規定，在公眾可見場所進行「賣方」招攬、拉客等行為，可處6個月以下拘禁刑或2萬日圓以下罰金。

根據報告草案，委員在過去的討論中多次指出，「買方」沒有處罰規定有失平衡，因此一致認為有必要加以管制。可能列為處罰對象的行為，包括為尋找賣春對象而在街頭徘徊等。不過，也有委員指出，在制定法律管制時，很難區分「買方」是否具有招攬目的，因此應予以注意。

另一方面，針對買春行為本身是否導入處罰，專家小組認為可能導致買賣春活動轉入地下，增加「賣方」承受的風險，因此認為「有必要審慎研議」。

專家小組也討論現行法律處罰賣春方招攬等行為是否妥當。部分委員認為，賣春者多半需要社會支援，因此主張廢除相關處罰規定；但多數意見認為，若廢除可能傳達「賣春已獲允許」的錯誤訊息，因此「維持現行規定較為適當」。同時，委員也指出，應根據「賣方」個別情況，協助其獲得必要的保護與支援。



討論買賣春管制方式的專家小組會議。24日上午、法務省

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