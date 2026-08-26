福岡酒駕致幼童3人死亡事故屆滿20年＝遺族默哀並呼籲杜絕

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2006年發生於福岡市、3名幼童遭酒駕車輛追撞死亡的事故，25日屆滿20年。福岡市當天舉行杜絕酒駕縣民大會，與會者默哀並宣誓「零酒駕」。

大會有福岡縣知事服部誠太郎、福岡市長高島宗一郎，以及市民等約450人參加。服部知事強調：「不酒駕、不讓人酒駕、不容許酒駕，也不放任酒駕。」

3名幼童的母親大沼Kaori（49歲）站上台表示：「每當被稱為『遺族』，每當孩子的照片被稱為『遺照』，那段日子都非常痛苦，卻又無法說出自己的痛苦。」她朗讀一首寄託20年心情的詩，並問道：「活著是如此痛苦，那麼被留下來活著的意義究竟是什麼……」

大會結束後接受採訪時，大沼Kaori語帶哽咽表示：「遭遇酒駕事故的家庭，再也無法重新建立同樣的幸福。」她並表示：「我會把自己視為已逝者的代言人，繼續傳達他們的心聲。」

福岡縣警25日晚間起與九州其他6縣警共同展開大規模取締行動。福岡縣內在繁華街周邊等地實施聯合臨檢，這是九州首次同步進行臨檢。沖繩縣警原本也預定實施，但受到颱風影響而難以進行。



酒駕車輛追撞造成3名幼童死亡事故屆滿20年，遺族大沼Kaori（左前方第2人）等人默哀。25日中午、福岡市東區



在杜絕酒駕縣民大會上朗讀詩作、痛失3名幼童的大沼Kaori。25日下午、福岡市東區



酒駕車輛追撞造成3名幼童死亡事故屆滿20年，事故現場「海之中道大橋」擺放鮮花，民眾悼念罹難者。25日下午、福岡市東區



酒駕車輛追撞造成3名幼童死亡事故屆滿20年，事故現場「海之中道大橋」擺放的鮮花。25日下午、福岡市東區

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