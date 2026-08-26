日本政府公布智慧財產權保護基本指針＝促進公開AI訓練數據

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日本政府25日決定面向生成式AI（人工智慧）業者的智慧財產權保護基本指針「Principle Code」。指針以促進公開AI用於訓練的數據、確保透明度為核心。雖然指針不具強制力，但政府希望因應AI快速普及，在保護權利與推動技術創新之間取得平衡。

政府預計以今年秋季為目標，開始接受業者申報並啟用相關制度。申報文件必須明確載明接受基本指針；若拒絕其中部分內容，則必須說明理由。政府將公布已完成申報的業者名單。

業者須在網站公布生成式AI的學習流程、學習數據種類及蒐集方式。若著作權人或AI使用者提出要求，在符合一定條件的情況下，業者須揭露訓練數據是否包含著作物等內容，建立可確認是否可能侵害著作權的機制。

不過，考量業者的需求，基本指針也明定，對於涉及營業秘密及安全性的「敏感資訊」，並不要求強制公開。



日本智慧財產戰略擔當大臣小野田紀美舉行記者會。25日、東京都千代田區

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