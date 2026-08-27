ICC赤根所長稱遭美制裁毫無理由＝要求日本「盡最大努力」

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遭美國列為制裁對象的國際刑事法院（ICC，總部位於荷蘭海牙）院長赤根智子27日強調，「我可以斷言，自己完全沒有受到制裁的理由」，並表明將強烈抗拒。她在日本記者俱樂部主辦的線上記者會上作此表示。

赤根表示，已在一定程度上了解制裁可能對自身造成的不利影響，「我會盡可能抵抗」。她指出，「對ICC實施制裁是法治面臨的危機」，並強調「ICC不會因威脅而被擊垮，也絕不能讓ICC垮台」。

對於日本首相高市早苗25日表示，美國制裁「與日本立場不相容，對此感到非常嚴重」一事，赤根高度評價。她呼籲「希望日本政府為捍衛ICC及法治盡最大努力」。她也強調，日本作為美國盟友，應就ICC的重要性及正當性表明立場，持續進行正面對話，並相信日本能促使美方避免進一步升高行動。

遭列為制裁對象後，在美資產將遭凍結，並被禁止前往美國。赤根透露，目前已經在匯款等方面受到影響。



遭美國列為制裁對象後，國際刑事法院（ICC，總部位於荷蘭海牙）院長赤根智子26日出席日本記者俱樂部主辦的線上記者會

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