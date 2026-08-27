尼泊爾洪災死亡人數增至157人＝5名日本觀光客失聯

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尼泊爾與中國西藏邊境地區8月26日發生大規模土石流。日本駐尼泊爾大使館表示，研判參加觀光行程的5名日本人目前失聯。日本大使館表示：「已請求尼泊爾當局進行搜救與救援，並持續蒐集人員安危的相關資訊。」

其中，尼泊爾中部拉蘇瓦縣於當地時間26日早晨發生大規模土石流。根據警方表示，目前已尋獲157具遺體。

此外，尼泊爾總統府宣布，截至26日晚間為止，包含391名外國人在內，共有480人以上的遊客下落不明。

根據日本駐尼泊爾大使館表示，研判參加觀光旅行團的5名日本人目前仍無法取得聯繫。

鄰近的中國西藏自治區日喀則市也傳出嚴重災情。中國官媒中央電視台報導，當地有3人死亡、265人失蹤，目前尚不清楚是否與尼泊爾方面公布的失聯人數重複。

據了解，失聯遊客多參加前往西藏自治區境內多處宗教聖地的朝聖旅行團。從西藏自治區流向拉蘇瓦縣的博特科西河沿岸聚落受到毀滅性破壞，橋梁等基礎設施以及水力發電廠也受損，發電廠工作人員疑似也有人罹難。

尼泊爾外交部長卡納爾在國會表示，有消息指出地震引發雪崩，進而造成洪災。不過，美國地質調查局（USGS）公布分析結果指出，當地26日早晨測得的震動並非地震，而是由「山崩」所引起。

尼泊爾總理夏哈透過社群媒體表示，將對救出及治療災民等工作負起全部責任，並呼籲國民「在災難發生時應該團結一致」。



26日，尼泊爾與中國西藏自治區邊境附近，尼泊爾軍方直升機救援一名年輕男子（尼泊爾軍方提供、法新社時事）

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