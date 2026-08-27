石川、富山發布大雨特別警報＝線狀降水帶接連發生，部分河川氾濫

Newsfrom Japan

受到鋒面及暖濕空氣流入等影響，日本北陸地區接連出現「線狀降水帶」。日本氣象廳27日上午6時20分，對石川縣及富山縣發布第5級大雨特別警報。由於極可能已發生淹水、河川氾濫及土石災害等重大災害，氣象廳呼籲民眾立即採取行動，最大限度保障生命安全。

石川、富山兩縣均設置災害對策本部，目前正加緊確認災情。富山縣已有3條河川確認發生氾濫，富山縣冰見市約1700戶停電。

日本氣象廳預報課長細見卓也在記者會上表示，延伸至能登半島北部附近的鋒面受到來自南方的暖濕空氣影響，暖濕空氣沿著太平洋側高氣壓邊緣流入，導致雨雲發展程度超出預期。他表示：「災害已經發生的可能性極高，民眾有必要確保自身安全。」

日本國土交通省河川環境課長島本和仁則以13日千葉縣豪雨造成車輛遭洪水淹沒並導致人員死亡的事故為例，呼籲民眾「不要進入已經淹水的地區」。

截至27日上午8時20分，冰見市12小時累積雨量達316.0毫米，羽咋市314.5毫米，寶達志水町225.5毫米，3地均刷新有統計紀錄以來最高雨量。

截至28日上午6時的24小時累積雨量預測，富山、石川兩縣局部地區可能達200毫米，新潟縣150毫米，福井縣90毫米。



受到豪雨影響，石川縣羽咋市飯山川發生氾濫。27日上午（羽咋市地域整備課直播攝影機畫面）



石川、富山兩縣發生的線狀降水帶（圓圈內）。27日上午6時20分，日本氣象廳網站



受到豪雨影響淹水的住宅內部。27日上午8時30分左右，富山縣冰見市（居民提供）

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]