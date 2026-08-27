草間彌生逝世，享壽97歲＝前衛藝術家，以圓點為創作主題

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以圓點、網狀圖案等元素反覆、增殖進行創作，並以南瓜雕塑等作品享譽全球的日本代表性前衛藝術家、文化勳章得主草間彌生，14日因多重器官衰竭，在東京都內的醫院逝世，享壽97歲。

草間彌生1929年出生於長野縣松本市。她約10歲起便以圓點及網狀圖案為主題進行繪畫創作，並運用水彩、粉彩、油畫等媒材，創作出充滿幻想色彩的作品。

1957年，草間彌生前往美國，1959年在紐約舉辦個展時，以黑色畫布搭配白色網狀圖案創作的《無限網》獲得高度評價。此後，她陸續發表以布製突起物包覆家具等物品的「軟雕塑」（Soft Sculpture）等立體作品。

1960年代後期，她以「Happening」為名，在公共場所進行人體藝術彩繪等前衛活動，受到年輕世代支持。她親自記錄創作活動的1967年電影《草間的自我消滅》，也在歐美影展獲獎，受到各界關注。

1973年起，草間彌生將創作據點移回日本，並投入小說及詩歌創作。1983年，她以小說《克里斯多福男娼窟》獲得「野性時代新人賞」。1993年參加威尼斯雙年展，1994年起則陸續在「倍樂生藝術之地直島」等地創作戶外雕塑作品。

此後，她持續積極創作《我的永恆靈魂》系列畫作，以及公共藝術作品《南瓜》等。2021年開始創作《每天都在祈禱愛》系列畫作。

草間彌生2006年獲頒旭日小綬章，2009年獲選為文化功勞者，2016年獲頒文化勳章。



草間彌生

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