熊本地震28日滿1個月：逾4.2萬棟房屋受損、約2500人持續避難

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日本熊本縣發生、觀測到最大震度7的熊本地震，28日將屆滿1個月。在創紀錄高溫之下，目前仍有近2500人住在避難所。停水問題也尚未完全解決，經濟損失同樣嚴重。災後復原及重建工作雖持續推進，但各項課題仍堆積如山，民眾恢復日常生活仍遙遙無期。

根據熊本縣災害對策本部統計，截至27日下午2時，死亡人數為38人，重傷者33人。死者當中有2人可能屬於中暑等因素造成的災害相關死亡。

截至上月30日，熊本縣共有415處避難所、1萬467人避難；截至目前，則有11個市町、61處避難所，共2460人避難。此外，對於在自宅或車內避難的人員，各地方政府也持續透過逐戶訪查等方式掌握情況。

住宅受災戶數達4萬2222棟，其中全倒及半倒4940棟、部分受損2萬7248棟，另有1萬34棟的受災程度尚未確定。應急臨時住宅已陸續動工，預計9月5日開始入住。

不過，重建生活的一大障礙仍是用水問題。上下水道停水預計本月底前恢復，但八代市約4400戶家庭作為生活用水的井水受到損害。縣政府正與中央政府合作加快處理，但全面恢復的時間仍難以預估。



熊本地震發生、觀測到最大震度7至28日滿1個月，現場仍可見因地震倒塌的房屋。27日下午、熊本縣冰川町（無人機拍攝）



熊本地震發生、觀測到最大震度7至28日滿1個月，造成7人死亡的爆炸事故現場「永旺夢樂城熊本」設置獻花台，民眾獻花悼念罹難者。27日下午、熊本縣嘉島町



熊本地震發生、觀測到最大震度7至28日滿1個月，造成7人死亡的爆炸事故現場「永旺夢樂城熊本」獻花台上放置的留言及飲料。27日下午、熊本縣嘉島町

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