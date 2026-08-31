福井縣3市一度發布大雨特別警報：鋒面影響創最高雨量紀錄

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日本福井縣嶺北地區30日凌晨受到鋒面影響，出現創紀錄大雨。日本氣象廳上午4時30分對福井市、大野市及勝山市發布警戒等級5的大雨特別警報，3市並發布「緊急安全確保」。上午雨勢減弱後，氣象廳上午11時40分將大雨特別警報降為警戒等級4的危險警報，之後再降為大雨注意報。

勝山市截至上午9時10分的24小時累積雨量達350.5毫米，福井市美山地區截至上午11時達318毫米，大野市截至上午11時20分達281毫米，均刷新有統計以來最高紀錄。氣象廳表示，部分地區因大量降雨導致地基鬆動，土石災害發生風險升高。

福井縣政府表示，截至下午5時，已有23條河川發生氾濫，8市町共592人一度避難。坂井市、勝山市等4市1町確認80戶住宅遭淹水。人員傷亡方面，坂井市一名30多歲女性在積水道路上跌倒造成腳部骨折等，共有2人受傷。

福井縣警察本部接獲106起汽車受困及道路淹水等通報；管轄坂井市等地的嶺北消防組合消防本部則出動25次，包括緊急送醫等勤務。北陸新幹線維持正常行駛，但JR越美北線等鐵路30日停駛。

日本氣象廳預報課長細見卓也表示，鋒面從日本海延伸至福井縣一帶，來自南方的暖濕空氣沿著太平洋高氣壓邊緣流入，導致積雨雲發展。他指出，這與27日富山、石川兩縣5市町發布大雨特別警報時的情況相似，不過這次並非短時間內降下猛烈暴雨，而是從29日晚間起，間歇性出現每小時50至60毫米的「非常激烈降雨」，且持續時間較長。



豪雨造成河川水位上升。30日上午、福井市



大雨造成道路淹水。30日上午、福井市



大雨造成住宅區積水，車輛泡在水中。30日下午、福井縣坂井市

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