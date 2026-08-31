「生活道路」最高速限降至時速30公里：9月1日起實施

Newsfrom Japan

沒有中央分隔線、速限標誌等的「生活道路」，自9月1日起汽車法定最高速限將從時速60公里下調至30公里。此舉是希望在降低行人眾多、道路狹窄的市區道路交通事故，全日本約7成一般道路適用，交通規則將出現重大轉變。民眾若因不知新制而超速行駛，恐構成嚴重超速違規，應特別注意。

雖然日本整體交通事故件數呈下降趨勢，但生活道路上兒童及高齡者因交通事故死亡的人數，每年約300人，長期沒有明顯下降。日本政府2024年7月在內閣會議通過制度改革，作為根本性對策，並將時速30公里訂為上限，原因是車速超過此一速度後，行人遭撞擊造成致命傷的機率被認為會急遽上升。

此次修法適用於沒有交通標誌或路面標線規定速限的一般道路，其中沒有中央白線或分隔島的道路，法定速限下調至時速30公里。至於劃設多車道的幹線道路等，速限維持時速60公里不變；若道路已有標誌標示「限速40公里」等，則優先適用原有速限規定。

新制主要以寬度未滿5.5公尺、居民日常使用較多的道路為對象，日本警察廳等單位也將加強宣導。不過，由於「生活道路」並沒有明確定義，民眾不能以「沒有經過住宅區」等理由自行判斷不適用。警方表示，若郊區道路行人稀少等情況，經評估認為沒有必要實施時速30公里限制，將依實際交通狀況設置相關交通標誌。

日本警察廳幹部表示，新制目的是防止「即使在繁華街也不降低車速」等危險駕駛行為，進而預防交通事故。警方將分析車流量及事故件數，在有必要的地點加強取締，並活用可攜式小型自動超速取締裝置，避免在狹窄道路執法時影響交通。



日本警察廳宣傳單，介紹沒有中央分隔線或分隔島道路的法定速限將從時速60公里下調至30公里（取自日本警察廳網站）

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]