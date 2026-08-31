下學年度起學校可彈性調整授課時數：日本文科省研議精簡學習內容

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日本文部科學省31日向中央教育審議會特別部會提出「審議總結」草案，作為下一次《學習指導要領》修訂的答辯依據。草案提出擴大中小學校調整授課時數的裁量權，創設「調整授課時數制度」，並大幅擴充資訊教育；全年標準授課時數不增加，改由精簡教科書及學習內容來因應。

中央教育審議會預計今年冬季提出正式答辯。文科省預定於本學年度末公布幼兒園及中小學新版《學習指導要領》，幼兒園將自2028學年度起、小學2030學年度起、中學2031學年度起全面實施。高中則預計於2027學年度末公布，並自2032學年度入學的新生起分階段實施。

此次修訂以「讓多元孩子的『深度學習』成為確實成果」為基本理念，並以「落實主動、對話及深度學習」、「包容多元性」及「確保可實現性」為三大支柱。政策目標是培養學生發展自身的「興趣」與「擅長領域」，同時具備獨立思考、對話及形成共識的能力。

草案也計畫透過精簡教科書內容及讓教育課程更具彈性，為學生及教師創造更多「餘裕」。部分指定科目的授課時數將適度減少，空出的時間則可由中小學依校方需求運用。「調整授課時數制度」預計不必等到新版《學習指導要領》全面實施，最快可自2028學年度起在全日本提前導入。

為因應學生多元特質，草案也將允許學校針對拒絕上學學生，以及在特定領域具有特殊才能的學生，編排特殊教育課程。此外，文科省將建立方便教師備課使用的數位版《學習指導要領》，並重新檢討成績評量方式，包括重新檢視外界認為難以客觀評估的「主動投入學習的態度」。

鑑於生成式AI快速發展及社群媒體普及，草案也大幅擴充資訊教育。小學的「綜合探究時間」（現稱「綜合學習時間」）將增加「資訊」領域，中學則新設「資訊與技術科」。相關內容預計自2028學年度起分階段提前實施，讓學生從小學、中學到高中，有系統地學習程式設計、資訊素養及AI應用等能力。



日本文部科學省。東京都千代田區

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