日本防衛費概算要求創新高：因應「新型作戰方式」

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日本防衛省31日公布2027年度預算概算要求，總額達歷來最高的8兆8908億日圓。防衛省將因應運用人工智慧（AI）及無人機等技術的「新型作戰方式」列為主要政策，同時提出組織改組，包括新設專責支援退役自衛官及其家屬的機關。由於此次有多項未列出具體金額的「事項要求」，總額預料將在年底編列預算時進一步增加。

此次要求額是依據現行「防衛力整備計畫」編列，該計畫規定2023至2027年度5年間的防衛費總額約43兆日圓。日本政府預計今年內修訂安全保障相關3份文件，2027年度將成為新計畫的首個年度。因此，部分可能受到修訂內容影響的相關事業，先以「事項要求」方式提出。

為因應新型作戰方式，防衛省將在統合作戰司令部導入AI，以協助自衛隊指揮官迅速作出決策。除了運用現有的海外系統加速建置，也將推動國產AI系統開發。此外，防衛省將導入「高機密主權雲」（High-Security Sovereign Cloud），在日本國內管理高度機密資訊，作為AI運用的基礎。

防衛省也將運用民間技術，著手開發能以低成本、短時間大量生產，並具備長程飛行能力的無人機。為強化「防區外防衛能力」（Stand-off Defense Capability），讓自衛隊能在敵方武器射程之外進行應對，也將推動水下發射型極音速導引彈的開發。

在組織改組方面，防衛省將新設約110人規模的「退役自衛隊員及家屬支援廳」（暫稱），統一負責退役自衛官的職涯支援等工作。此外，防衛省內也將新設「國際政策局」、「防衛基盤局」及「設施政策局」（均為暫稱）3個局。



日本防衛省。東京都新宿區

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