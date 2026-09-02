日本政府將買回21萬噸儲備米：2025年產米採隨意契約方式

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日本農林水產大臣鈴木憲和1日在內閣會議後記者會宣布，政府將買回去年起陸續釋出的政府儲備米，其中21萬噸為2025年產稻米，將於本月內透過隨意契約方式買回。

鈴木表示，這項決定是根據上月底公布的2026年產稻米作況而定。他強調，「已確認稻米供應量可以充分確保」，並表示買回儲備米後，仍將持續掌握供需情勢，「適時妥善推動」，也不排除進一步買回儲備米。

農林水產省1日向自民黨農林部會等單位說明2026年產稻米的供需預測。主食用米產量預估較7月的前次預測最多增加22萬噸，達735萬至754萬噸，甚至可能超過2025年豐收的產量。

政府儲備米的適當庫存量設定為100萬噸。不過，自去年起陸續釋出合計59萬噸主食用米後，庫存已降至32萬噸。雖然政府已決定買回21萬噸2026年產米，但儲備米庫存仍處於低水位，從糧食安全保障觀點來看，儘速恢復備蓄量已成為當務之急。



政府備蓄米從埼玉縣內儲藏倉庫搬出。2025年3月

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