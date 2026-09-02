G20財長會議促撤銷扭曲市場政策：中國反對未採共同聲明

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【美國北卡羅來納州阿什維爾時事】20國集團（G20）財長暨央行總裁會議1日（日本時間2日上午）在美國南部北卡羅來納州阿什維爾閉幕。會議公布的主席聲明指出，針對中國過度生產問題，與會各方「同意應採取措施，撤銷導致失衡惡化的非市場政策與做法」。不過，由於中國反對，G20原則上須全體一致通過的共同聲明因此未能採納。

主席聲明強調，為矯正全球經常帳失衡，「擁有過度且持續對外盈餘的國家，應擴大國內消費，消除抑制國內消費、導致經濟過度依賴出口帶動成長的失衡」。在中國內需疲弱之際，政府透過鉅額補貼擴大生產並積極推動出口，聲明此番內容被視為對中國提出強烈牽制。

美國財政部長貝森特在會議閉幕後的記者會上批評中國表示：「各國都已認識到，非市場經濟國家持續將廉價出口商品無限制地輸往全球，是無法持續的。」

日本由財務大臣片山皋月及日本銀行總裁植田和男出席。片山在記者會上指出，各國對中國過度生產及限制重要礦產出口的疑慮「已經越過底線」，並表示主席聲明之所以能提出相關內容，是因為「時機已經成熟」。

聲明評估全球經濟現況指出，儘管面臨包括戰爭與衝突在內的多重衝擊，全球經濟仍「維持韌性」。不過，由於荷莫茲海峽遭封鎖造成能源貿易混亂，聲明強調，「解決戰爭與衝突對支撐持續成長不可或缺」。



20國集團（G20）財長暨央行總裁會議閉幕後，日本財務大臣片山皋月（左）與日本銀行總裁植田和男舉行記者會。1日攝於美國阿什維爾



20國集團（G20）財長暨央行總裁會議閉幕後，美國財政部長貝森特舉行記者會。1日攝於美國北卡羅來納州阿什維爾。

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