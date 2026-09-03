《聖鬥士星矢》作者車田正美稱遭侵占46億日圓：向前經紀人等提告

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日本知名漫畫《熱拳本色》及《聖鬥士星矢》作者車田正美2日在東京都內舉行記者會，表示自己擔任代表的3家公司遭曾任經紀人的前董監事等人侵占約46億日圓資金。同日，車田方面向東京地方法院提起訴訟，扣除已獲償還的18億日圓後，要求賠償約28億8600萬日圓。

原告為著作權管理公司「車田Production」等3家公司。根據訴狀等資料，這名曾任公司董監事的男子負責統籌3家公司的會計業務及對外協商，至少從2018年至2024年間，未經授權將3家公司的資金匯入多個由他控制的公司帳戶，並要求交易對象將授權金匯入相關帳戶。

車田方面主張，除這名男子外，另有6人涉入相關資金侵占案。據稱，遭挪用的資金被用於投資加密資產（虛擬貨幣）等，為避免不法行為遭到發現，相關人士還秘密成立一家偽裝成關係企業的公司，作為交易對象匯款時使用的帳戶。

車田方面表示，相關資金流失約於2024年2月因東京國稅局指出問題而曝光。這名男子向車田承認資金遭不當挪用，但據稱辯稱「我是為老師著想才這麼做的」等。

車田在記者會上表示：「事情曝光時，我根本無法相信。沒想到真的有人會為了一己私利，若無其事地背叛自己所信任的一切，這讓我感到非常無奈與難過。」



漫畫家車田正美表示遭受資金侵占，2日上午在東京都千代田區舉行記者會。

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