日美澳聯合演習假想日本南北遭入侵：導入AI強化應變能力

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日本陸上自衛隊、美軍及澳洲軍隊舉行的聯合指揮所演習「山櫻」（YAMASAKURA）2日在東京都練馬區等地的朝霞駐屯地舉行開幕式。演習假想北海道及九州、南西諸島地區遭到入侵的緊急事態。

根據陸上自衛隊表示，此次演習共有陸上自衛隊約5200人、美國陸軍及海軍陸戰隊約1100人、澳洲軍約200人參加。演習被認為是以中國、俄羅斯的威脅為背景，設定「假想敵國」分別從日本列島北部及南部登陸入侵的「兩面作戰」情境，由3國透過指揮所演習共同因應。

陸上總隊司令官遠藤充在開幕式後的記者會上表示：「日美澳共同在日本舉行此次演習，能向國內外展現與盟國、志同道合國家的緊密關係，進一步強化嚇阻力及應變能力。」

美國陸軍計畫將人工智慧（AI）導入此次演習。美國陸軍接受採訪時表示，AI導入是整體軍方的工作，將有助於加快應變速度，並讓與盟國的協調更加順暢。美國陸軍並表示，在「山櫻」演習中運用AI，將成為強化快速應變體制的新一步。



日美澳聯合指揮所演習「山櫻」2日下午舉行開幕式。攝於東京都練馬區等地的朝霞駐屯地

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