上皇未來葬儀規模擬大幅縮小：考慮在皇居宮殿舉行

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日本宮內廳2日接受相關人士採訪時表示，基於上皇明仁的意願，正朝在皇居宮殿舉行一般告別式性質的「葬場殿之儀」，並將葬儀規模大幅縮小至低於昭和天皇葬儀規模的方向研議。

92歲的上皇明仁目前健康狀況沒有重大問題，但過去一直表達希望自己的葬儀「盡可能減少對國民生活的影響」。宮內廳也在上皇明仁與上皇后美智子的意願下，於2013年宣布將兩人的陵墓及葬儀簡化。

宮內廳相關人士表示，關於上皇明仁「葬場殿之儀」的舉行地點，考量到「有必要留意對國民生活及環境的影響」，目前正朝在不受天候條件急遽變化影響、且能確保出席者安全的場所舉行方向研議，例如宮殿內的「松之間」。

1989年昭和天皇葬儀時，「葬場殿之儀」及國家儀式「大喪之禮」均在東京新宿御苑舉行，國內外約1萬人出席。此次若將舉行地點改至宮殿，預計出席人數將大幅減少，整體規模也會明顯縮小。

上皇明仁於1989年即位，2016年透過電視錄影談話暗示退位意願，並於2019年退位。目前與上皇后美智子一同在東京都港區赤坂御用地內的仙洞御所過著平靜生活。



上皇明仁參加新年一般參賀。1月2日攝於皇居

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