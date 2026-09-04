東京迪士尼海洋開園25週年：持續投資擴充、進化腳步不停

Newsfrom Japan

東京迪士尼海洋（TDS）4日迎接2001年開園以來25週年。東京迪士尼海洋是全球迪士尼主題樂園中唯一以「海洋」為主題的園區，吸引日本國內外眾多遊客，持續帶給遊客夢想與感動。開園後也持續積極投資改建既有設施及開發新園區，不斷推陳出新。

作為25週年紀念活動，今年4月推出「Sparkling Jubilee」，直到明年3月都將以藍色作為主題色布置園區，並推出表演及限定商品。本月4日也將由講談社出版官方25週年紀念書籍，回顧歷年舉辦的活動等。

與鄰近的東京迪士尼樂園主要以親子客群為主不同，東京迪士尼海洋充實「驚魂古塔」（Tower of Terror）等在黑暗中急速下墜、強化刺激感的遊樂設施，加強吸引年輕族群。同時也透過與迪士尼角色互動等設施，讓兒童及高齡者也能享受樂趣，積極吸引家庭客群。

2024年，園方斥資超過3000億日圓打造的新園區「Fantasy Springs」開幕。今年11月將重新營業的電影《印第安納瓊斯》主題熱門設施，也配合整修導入投影映射技術（Projection Mapping），進一步提升身歷其境的感受。

營運公司Oriental Land社長高橋涉4月在財報記者會上表示：「東京迪士尼海洋在四分之一世紀的歷史中不斷接受各種挑戰。我們正一步步推進下一階段飛躍的相關討論。」目前園區也面臨包括人事成本在內的成本增加，以及確保人力等課題，但為進一步擴大粉絲及遊客族群，東京迪士尼海洋的航程仍將持續。



東京迪士尼海洋4月舉行開園25週年紀念典禮。攝於千葉縣浦安市

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]