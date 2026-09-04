諾貝爾化學獎得主白川英樹逝世：享壽90歲

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開發出能導電塑膠、並於2000年獲得諾貝爾化學獎的筑波大學名譽教授白川英樹，8月24日因轉移性肝腫瘤及原發部位不明癌症，在橫濱市一家醫院逝世，享壽90歲。白川出生於東京都，葬禮已由近親舉行，妻子知預子擔任喪主。

白川1961年畢業於東京工業大學理工學部（現東京科學大學），歷任該校助理、1976年赴美國賓州大學擔任研究員、1979年任筑波大學副教授，1982年升任教授，2000年屆齡退休。

過去一般認為，塑膠等高分子材料（聚合物）無法導電。白川在東京工業大學擔任助理期間，一名研究生在合成聚乙炔時失敗，意外產生一層薄膜。白川注意到這層薄膜並進行詳細分析，成功製造出具有類似鋁箔光澤的薄膜。

起初這項研究並未受到關注，但白川赴美留學期間，與後來共同獲得諾貝爾化學獎的研究人員等人合作，成功開發出能導電的聚乙炔薄膜，並於1977年發表研究成果，獲得高度評價。

白川開發的聚乙炔薄膜，在成為手機等行動裝置爆炸性普及關鍵技術之一的鋰離子電池開發階段，受到關注並被用作電極材料。聚乙炔等導電性高分子，目前廣泛應用於觸控面板等IT設備。



白川英樹在諾貝爾獎頒獎典禮上手持獎牌。2000年12月攝於瑞典斯德哥爾摩。（法新社）



白川英樹

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