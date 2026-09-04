日本2027年度預算概算要求創新高：達143兆日圓

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日本財務省4日公布，2027年度一般會計預算概算要求總額達143兆656億日圓，創歷史新高，較前一年度的122兆4454億日圓增加16.8%，連續4年刷新最高紀錄。

日本政府推動預算編列改革，將過去仰賴追加預算的常態性措施統合至原始預算，同時新設沒有要求上限的「強韌富裕日本」投資框架，推升預算概算要求總額。

與2026年度原始預算及2025年度追加預算合計140兆6126億日圓相比，2027年度預算概算要求也增加約2.5兆日圓。其中，用於危機管理及成長領域投資的「強韌富裕日本」投資框架，一般會計要求金額合計達12兆1730億日圓。財務省今後將針對各部會提出的預算需求展開正式審查，朝年底編列預算案推進。

日本財務大臣片山皋月4日在內閣會議後的記者會上表示：「我們將重視各項措施的成本效益，削減不必要支出，打造精實的預算」，並表示希望同時實現強健經濟與財政永續性。

財務省也公布投資框架的預算編列方針，表示將「仔細審查對經濟成長的貢獻，以及誘發民間投資的效果」等。在市場對財政惡化的警戒升高、長期利率飆升至30年來高點之際，能否兼顧成長投資與財政永續性，將成為最大焦點。



日本財務大臣片山皋月4日上午在東京都千代田區舉行記者會

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