悠仁親王滿20歲：兼顧大學學業與皇室公務

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秋篠宮家長男悠仁親王6日迎來20歲生日。目前就讀筑波大學（茨城縣筑波市）生命環境學群生物學類二年級的他，以學業為優先，同時兼顧成年皇族的公務活動，健康充實地度過大學生活。

悠仁親王2025年9月完成成年儀式，過去一年陸續首度出席多項皇室活動，包括新年一般參賀，以及2026年5月為國賓菲律賓總統夫婦舉行的歡迎晚宴等。2026年1月的「歌會始之儀」中，他也首度獻詠，以持續研究的蜻蜓為題，吟詠相關回憶。

過去一年，悠仁親王曾前往北海道、三重、京都、大阪、奈良及廣島等6個都道府縣。2026年8月，他獨自前往廣島縣出席童軍活動，並與同齡年輕人一起挑戰製作早餐的豬肉味噌湯。

過程中，他親切地詢問「像這樣攪拌就可以嗎？」，並確認裝有食材的鍋子火候。

2025年11月，悠仁親王與母親紀子妃前往東京伊豆大島，觀賞東京聽障奧運定向越野賽事。他在港口與前來送行的孩童微笑擊掌互動。

據身邊人士表示，悠仁親王在筑波大學修習閱讀生物學論文所需的英語課程，體育也是必修科目。生物領域的課程與實驗較2025年更加專業，2026年夏天還參加野外實習。

目前悠仁親王多半在筑波市生活，但返回位於東京都港區赤坂御用地內的宮邸時，仍持續栽種蔬菜與稻米，並觀察當地棲息的蜻蜓等生物。

悠仁親王自幼便對地圖深感興趣，2026年8月造訪大學附近的「地圖與測量科學館」，進一步了解日本各地地形與測量相關知識。

此外，對於2026年7月發生的熊本地震，以及日本各地豪雨等天然災害，悠仁親王也對罹難者表達哀悼，並向受災民眾致以慰問。



秋篠宮家長男悠仁親王迎接20歲生日前拍攝紀念照。8月13日攝於茨城縣筑波市。（宮內廳提供）



秋篠宮家長男悠仁親王造訪「地圖與測量科學館」，體驗過去用於測量等工作的器具。8月13日攝於茨城縣筑波市。（宮內廳提供）



秋篠宮家長男悠仁親王參觀「地圖與測量科學館」。8月13日攝於茨城縣筑波市。（宮內廳提供）

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