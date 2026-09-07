東京新島村、大島町發布最高等級土石流災害警報：氣象廳籲立即確保安全

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受到鋒面影響，日本關東南部及伊豆群島從6日晚間至7日清晨降下大雨。日本氣象廳7日對東京都新島村及大島町發布警戒等級5的土石流災害特別警報，呼籲民眾立即採取行動確保自身安全。

氣象廳預報課長細見卓也舉行記者會表示：「有必要移動至遠離懸崖或溪流的建築物等處，確保自身安全。」

新島村截至上午9時40分的24小時累積雨量達485毫米，改寫當地有觀測統計以來最高紀錄。

受到颱風第24號影響，暖濕空氣從沖繩縣南大東島附近流入鋒面，使鋒面活動更加活躍。第24號颱風已於7日上午9時在南大東島近海減弱為熱帶性低氣壓。

東北地方太平洋側7日上午也有部分地區受到鋒面影響出現大雨，並可能形成「線狀降水帶」。其中福島縣可能持續至7日下午、宮城縣至傍晚、岩手縣則可能持續至晚間。

福島縣磐城市7日上午7時45分左右，有路人打119報案表示，一處淹水的地下道內「有汽車泡在水中」。

根據磐城市消防本部表示，共有2輛汽車遭水淹，其中一輛車內的50多歲女性被救出時已失去意識，隨後送往醫院。

氣象廳預測，截至8日中午的24小時雨量，雨勢較大的地區，東北及近畿地方可達150毫米、東海地方120毫米、關東甲信地方100毫米。

截至9日中午的24小時預估雨量，東海及近畿地方最高150毫米、關東甲信地方100毫米、東北地方80毫米；截至10日中午的24小時雨量，東海及近畿地方最高仍可達150毫米，關東甲信地方100毫米。



日本氣象廳，位於東京都港區

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