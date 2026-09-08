岐阜蛋糕店縱火命案：警方查扣多把刀疑含凶器

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日本岐阜縣本巢市蛋糕店「Sunrise（さんらいず）」發生火災，火場廢墟發現一男一女兩具遺體。這起縱火殺人案調查出現新進展，辦案人員7日透露，岐阜縣警方已從現場建築物內查扣多把刀具。

其中，陳屍火場的男性死因為腹部遭刺傷導致失血過多死亡。警方研判，查扣的刀具中很可能包含犯案凶器，目前正進一步調查。

案發當時，現場共有66歲女店主及其友人等11人。調查發現，除了送醫後確認死亡的一名70歲男性公司主管外，其餘都是國中同學，平時會定期聚會。

警方目前正調查這名公司主管案發當天為何會出現在現場。據了解，包括這名公司主管在內的11人之間，過去並無因糾紛等問題向警方求助的紀錄。

這名公司主管被發現時，人在建築物外停車場一輛登記於他本人名下汽車的駕駛座上，身上幾乎沒有穿著衣物。

警方根據當時在場相關人士的證詞等資訊，懷疑這名公司主管可能涉及案件，6日已搜索他的住處。

至於火場廢墟發現的兩名死者，其中女性死因為急性一氧化碳中毒，警方正加緊確認她的身分。

66歲女店主及岐阜縣瑞穗市一名65歲男性也被送往醫院，目前傷勢情況不明。



發生火災的蛋糕店。6日攝於岐阜縣本巢市

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