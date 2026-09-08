日本擴大配置外國人支援協調員：已遍及38都道府縣

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日本協助生活面臨困難的外籍居民，在地方政府等諮詢窗口提供服務的「外國人支援協調員」正逐步推廣至全國。日本出入國在留管理廳自2024年度起實施認證制度，目前已有162人通過考核，分布於38個都道府縣。不過，如何提高社會認知度及改善待遇仍是一大課題。

出入國在留管理廳正研議如何給予符合其專業程度的評價與待遇，並將參考其他國家的案例，預計本年度內提出未來方向。

隨著日本境內外籍居民持續增加，前往相關窗口諮詢的案件也隨之增加，內容更趨複雜。出入國在留管理廳因此推出「外國人支援協調員」制度。

若要取得出入國在留管理廳認證，必須接受相關培訓，學習在留資格制度、出入境手續及心理健康等專業知識，並通過結訓認定測驗。認證有效期限為3年，預定自下一年度起實施換證培訓。

出入國在留管理廳訪談相關協調員時，有人表示：「看到身處困境的諮詢者得以邁向人生下一個階段時，喜悅格外深刻。現在也有更多機會與農業、醫療及社福等不同領域的人士合作，讓人很高興。」

另一方面，出入國在留管理廳官員表示，「要確保人才，只強調這份工作的意義並不夠」，因此提高這項工作的知名度及專業地位不可或缺。

由出入國在留管理廳及專家等組成的研議小組，已針對是否將外國人支援協調員納入國家資格制度等議題展開討論。

德國、加拿大及南韓也配置支援外國人的專業人才，但據稱都未設有相關資格制度。一名專家表示：「納入資格制度，可以與其他國家形成差異；但另一方面，即使沒有資格制度，其他國家的相關人才也確實發揮功能。」因此建議進一步調查實際情況。

由於設立國家資格必須制定相關法律，出入國在留管理廳將評估其必要性及合理性後再作決定。

外國人支援協調員預計本年度內將增加至約300人。目前服務場所僅限中央政府、地方政府等機關的諮詢窗口，但自下一年度起，計劃擴大至外國人的工作場所、就學機構，以及支援外國人的民間團體等處提供服務。



「外國人支援協調員」認定證書樣本。（翻攝日本出入國在留管理廳網站）



日本出入國在留管理廳等機關所在的中央合同廳舍第6號館外觀。8月17日攝於東京都千代田區

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