熊本地震衝擊傳統祭典：八代妙見祭「神幸行列」停辦

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日本熊本縣遭地震侵襲，也對八代市自江戶時代延續至今的傳統祭典「八代妙見祭」造成重大影響。祭典最大看點「神幸行列」確定停辦，其他相關活動也將縮小規模。考量神社及支撐祭典的市民同樣受災，主辦單位決定優先協助居民重建生活，是一項艱難決定。

八代妙見祭是八代神社（妙見宮）的秋季例行大祭，每年通常於11月下旬舉行。神幸行列由裝飾華麗的笠鉾、烏龜與蛇結合而成的「龜蛇（Kida）」等隊伍組成，約1600人身穿歷史服飾在八代市內遊行。

八代妙見祭的神幸行列2016年登錄聯合國教科文組織（UNESCO）無形文化遺產，每年吸引熊本縣內外約15萬名遊客前來觀賞。

今年7月地震中，八代神社本殿未受到嚴重損害，存放於八代市展示設施內的笠鉾等祭典道具也安然無恙，但作為神幸行列起點的神社境內地面隆起，樓門更因地震倒塌。

八代神社及主辦團體等原先為如期舉行傳統祭典持續協商，但由於許多參與祭典的市民本身也是災民，難以進行相關準備，加上無法充分確保遊客安全，因此本月3日決定停辦神幸行列。

這是繼COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情及熊本豪雨侵襲的2020年後，神幸行列第3度停辦。原訂配合登錄無形文化遺產10週年舉辦的紀念活動也宣告取消。

八代神社42歲宮司小林雄彥表示：「我們將一邊思考神社及祭典在地方社會應有的角色，一邊朝明年恢復舉辦的目標推動修復工作。」

八代神社目前也透過群眾募資募集善款，以修復地震受損的建築物等設施。

65歲的八代市居民志垣明生表示，自己幾乎每年都會參加八代妙見祭。他說：「從小到大每年都很期待。沒有這個祭典，就覺得沒辦法迎接新年。」

不過，談到今年祭典縮小規模，志垣語氣低沉地說：「現在大家的生活都很辛苦。只有這次也是沒辦法的事。」



八代神社宮司小林雄彥凝視因地震倒塌的樓門。8月26日攝於熊本縣八代市



八代妙見祭最大看點「神幸行列」。烏龜與蛇結合而成的「龜蛇（Kida）」等隊伍在八代市內遊行。（八代神社提供）



八代神社宮司小林雄彥說明地震受災情況。8月26日攝於熊本縣八代市

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