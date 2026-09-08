高市早苗訪美擬尋求與川普接觸：盼美中峰會前協調對中立場

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日本首相高市早苗計劃配合本月下旬訪美行程，尋求與美國總統川普接觸。儘管日美近來在國際刑事法院（ICC）及日本財政政策等議題上的立場差異浮上檯面，但高市希望在預定24日舉行的美中元首會談前，與川普協調對中國的看法，同時展現雙方的信賴關係。

日本內閣官房長官木原稔7日在記者會談及美中元首會談時表示，日本正「高度關注並密切注視」相關動向，並強調：「今後也將透過日美元首、外長等各層級保持緊密合作。」

高市22日將在就任首相後，首度於聯合國大會一般性辯論發表演說，川普當天也預定登台發言。

高市先前在國會答詢「台灣有事」相關問題，引發中國強烈反彈，日中關係因而降溫。另一方面，川普希望在11月美國期中選舉前，透過與中國國家主席習近平會談，在經濟領域取得成果。對高市而言，因此有必要事先向川普說明日本的立場。

日本政府相關人士透露，日方已提出舉行會談的要求，並表示：「即使只是站著交談，只要有機會，也能談到相當程度。」

不過，美國已將ICC院長赤根智子列入制裁對象，甚至考慮讓ICC解體。向來重視「法治」的日本政府因此陷入兩難，高市也一直避免公開批評美方。

此外，高市主張推動「負責任的積極財政」，但美國政府擔憂日本利率上升可能對美國經濟造成負面影響，因此要求日本調整財政政策。

有日本政府相關人士認為：「與其舉行會談後發生爭執，現階段不如先不要見面。更重要的是等美中會談結束後，再透過電話了解會談內容。」

日本政府內部也有意見認為，11月舉行的東南亞國家協會（ASEAN）相關峰會等一連串年底國際會議，也可成為高市與川普接觸的機會。



日本首相高市早苗7日上午進入位於東京永田町的首相官邸

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