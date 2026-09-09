PISA國際學生能力評量：日本3大領域首度全居OECD會員國之冠

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經濟合作暨發展組織（OECD）8日公布2025年「國際學生能力評量計畫」（PISA）結果。這項調查以91個國家及地區約76萬名15歲學生為對象，日本首度在3大主要領域全數名列38個OECD會員國第1，在所有參與國家及地區中也排名第4至第5，持續維持世界頂尖水準。

在各參與國家平均分數持續下滑之際，日本從中期趨勢來看仍維持一定水準。若以所有參與國家及地區計算，日本「科學素養」為538分，比上次減少9分，排名第5；「數學素養」525分，減少11分，同樣排名第5；「閱讀素養」503分，減少13分，排名第4。

在使用程式設計工具等進行評量的創新領域「數位世界中的學習」（Learning in the Digital World）方面，日本平均557分，同樣高居OECD會員國第1。

日本文部科學省表示：「依據現行學習指導要領宗旨改善教學，以及建構數位學習環境等措施，已逐漸展現成果。」

另一方面，在閱讀素養方面，要求學生迅速且正確判斷短句語意是否通順的題目，答對率較上次下降；3大領域中，落在低分群的學生占比也都出現上升。

若比較男女學生表現，在科學素養與數學素養的高分群中，男學生占比均高於女學生。針對是否享受科學學習、對科學是否感興趣等問卷調查，男學生給予肯定回答的比例也較高。

所有參與國家及地區中，以單一地區身分參加的「北京、上海、江蘇、浙江」以及新加坡，在3大領域平均分數分別包辦第1、第2名；澳門、台灣等也名列前茅。

日本共有全國183所學校約6500名高中一年級學生參加此次評量。



位於法國巴黎的經濟合作暨發展組織（OECD）總部。（法新社／時事通信）

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