中道改革連合決定解體：立民系另組新黨、公明系將回歸公明黨

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日本「中道改革連合」9日在國會內召開臨時常任幹事會，決定解體。原屬立憲民主黨系及公明黨系的眾議員將分別退黨，並在眾議院組成名為「中道」的統一黨團。

由於中道改革連合、立憲民主黨及公明黨3黨已放棄合流，中道改革連合自今年1月成立以來不到8個月，就將走向分裂。

中道改革連合代表小川淳也在常任幹事會後舉行記者會表示：「將透過集結成立新黨，以及重新集結於公明黨，推動中道路線政治向前發展。」

中道改革連合將留下1名立民系眾議員，為處理政黨資金及支援眾議院選舉落選者等事務，暫時繼續存在。小川表示：「完成最終清算後，預計將正式解散。」

小川表示，計劃由20名立民系議員籌組新政黨。不過，其中也有議員希望重返立憲民主黨，能否採取一致行動仍不明朗。

另一方面，28名公明黨系議員計劃最快本月內重返公明黨。

小川9日也在東京都內一家飯店，與支持立憲民主黨的產業別工會幹部舉行會談。他並與選舉落敗者舉行線上會議，就今後方針尋求理解。



中道改革連合代表小川淳也（左）在臨時常任幹事會上發言。9日下午攝於日本國會內

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