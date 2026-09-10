日本蛋白質食品市場擴大：咖哩、咖啡也能輕鬆補充

Newsfrom Japan

過去給人主要供重量訓練族群使用印象的蛋白質補充食品，如今逐漸拓展至注重健康的一般消費者。日本食品業者陸續推出即食咖哩、咖啡等方便攝取蛋白質的商品，背後原因在於蛋白質作為維持健康日常生活所需營養素的重要性，日益受到消費者重視。

好侍食品（House Foods，東京）6月推出即食咖哩「咖哩研究會〈蛋白質咖哩〉」，每份含有30公克蛋白質，約相當於一天所需攝取量的一半。

產品加入雞胸肉及蛋白粉等原料，希望打造一款讓消費者因為「不只好吃，也對健康有益，所以想吃咖哩」而選購的商品。

市場上也出現能直接在主食中增加蛋白質的產品。福井縣食品業者Maisen Fine Food推出「用米飯補充蛋白質」，只要在煮飯時加入大豆製成的顆粒原料，就能增加蛋白質攝取量。除了家庭消費者外，也受到連鎖便當業者及團膳業者等詢問採用。

明治（東京）旗下蛋白質品牌「SAVAS」2025年則推出「SAVAS Milk Protein＋Yellow Vegetable」，除了蛋白質外，也能同時攝取蔬菜所含的膳食纖維等營養素，據稱尤其受到10多歲至20多歲單身上班族歡迎。

明治今年6月起也曾進行為期一個半月的試賣，推出每瓶含約10公克蛋白質的咖啡飲料，不含脂肪及砂糖。相關負責人表示，除了希望「促進消費者日常攝取蛋白質，也希望擴大飲用情境」。

根據日本民間調查公司富士經濟2025年11月公布的調查，日本國內蛋白質補充食品市場2025年估計達3096億日圓，規模約為10年前的3倍。

富士經濟指出：「由於攝取蛋白質的重要性已逐漸深植人心，食品業者今後也將進一步加強接觸以維持健康為目的的消費族群。」預料相關市場仍將持續成長。



好侍食品推出的「咖哩研究會〈蛋白質咖哩〉」。（好侍食品提供）



明治販售的「SAVAS Milk Protein＋Yellow Vegetable」。（明治提供）



Maisen Fine Food推出的「用米飯補充蛋白質」。（Maisen Fine Food提供）

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]