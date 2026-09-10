拉斯克獎4名日本人獲獎：睡眠研究與A型血友病新藥雙雙受肯定

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美國拉斯克基金會9日宣布，被視為醫學領域最具權威科學獎項之一的拉斯克獎，今年基礎醫學研究獎由發現重要睡眠調控因子「食慾素」（Orexin）的筑波大學教授柳澤正史（66歲）等人獲得；臨床醫學研究獎則由開發A型血友病治療藥物「Hemlibra」的中外製藥3名研究人員獲獎。

柳澤1998年發現調控睡眠與清醒的重要神經傳導物質食慾素，對釐清睡眠及清醒機制做出重大貢獻。

此外，他透過研究缺乏食慾素的基因突變小鼠，發現小鼠會出現類似睡眠障礙「猝睡症」（Narcolepsy）的行為異常，包括突然陷入深度睡眠等，相關研究也促成針對病因的治療藥物開發。

中外製藥前資深研究員服部有宏（66歲）、研究本部副本部長北澤剛久（57歲），以及研究本部長井川智之（49歲）則開發出一種抗體，可替代A型血友病患者體內不足、凝血所需因子的功能。

這項研究促成新型藥物問世，不僅更方便患者用藥，也能持續發揮預防出血的效果。

柳澤透過聲明表示：「這是超乎自身能力所及的榮譽。睡眠科學過去並不是受到社會高度關注的領域，如今能在這個領域獲得最高層級的學術獎項，對期待這項領域進一步發展的我們而言，是莫大的鼓舞。」



筑波大學教授柳澤正史

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