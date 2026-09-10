草間彌生大型回顧展11日登場：300多件作品追溯70年創作生涯

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【阿姆斯特丹時事】2026年8月以97歲高齡辭世的日本前衛藝術家草間彌生，大型回顧展將於11日在荷蘭阿姆斯特丹市立博物館開幕。展覽透過超過300件作品，回顧草間從幼年直到晚年、橫跨70多年的創作生涯，並於9日提前向媒體公開。

展場除了呈現象徵草間彌生的圓點、南瓜及「無限鏡屋（Infinity Mirror Room）」等代表作品外，也展出早期繪畫、版畫等不同類型作品。

阿姆斯特丹市立博物館館長萊因．沃爾夫斯（Rein Wolfs）強調：「我們從未為一名藝術家的展覽使用如此廣大的空間。」

這項大型回顧展此前已巡迴瑞士巴塞爾及德國科隆，阿姆斯特丹是歐洲巡迴最後一站，展期至明年1月17日。

策展人萊昂汀．庫勒維（Leontine Coelewij）表示，館方約從4年前開始與草間方面籌備展覽，草間本人也批准展覽構想，並對展出作品的選擇及排列順序提出意見。

草間生前一直期待展覽開幕，並希望將這場展覽打造為「慶祝自己藝術的場所」。

由於展覽內容是與草間本人共同規劃完成，因此即使她辭世後，館方也沒有更動展示內容。庫勒維表示，這場展覽如今「成為對她一生與作品的追悼」。



草間彌生回顧展展出的圓點南瓜作品。9日攝於荷蘭阿姆斯特丹市立博物館。



草間彌生回顧展展出的巨型花朵裝置與銀色球體。9日攝於荷蘭阿姆斯特丹市立博物館



草間彌生回顧展展出由她本人出演的影像作品。9日攝於荷蘭阿姆斯特丹市立博物館



草間彌生回顧展中布滿圓點圖案的展覽空間。9日攝於荷蘭阿姆斯特丹市立博物館



草間彌生回顧展展出她10歲時的照片。9日攝於荷蘭阿姆斯特丹市立博物館

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