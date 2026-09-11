日本2025年4.3萬人自傷或企圖輕生送醫：年輕女性增加尤為明顯

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日本一般社團法人「守護生命自殺對策推進中心」調查發現，2025年因自傷或企圖自殺而由救護車送醫者達4萬3631人，且呈現增加趨勢，其中年輕女性增加情況尤其明顯。中心配合10日「世界自殺防治日」公布調查結果。

中心分析日本總務省消防廳的緊急救護運送資料發現，包括自傷、企圖自殺等自我傷害行為，以及最終死亡的案例在內，去年平均每天約有120人被救護車送醫，自2019年以來呈增加趨勢。

分析2016年至2024年的資料顯示，30多歲以下年輕族群的案例增加，其中未滿20歲族群在這段期間更增加至2.6倍，且女性占比較高。

中心也調查日本全國急救醫療中心的病例。2022年12月至2025年12月間，共確認9168件自傷或企圖自殺案例，其中女性占64.8%；若以年齡層來看，20多歲占27.9%最多。

2025年1月以後的案例中，動機以家庭問題占30.3%最多，其次為健康問題，占27.0%。

分析9168件案例使用的方式發現，藥物過量（overdose）占59.5%最多，且年齡越低，占比越高。大多數案例使用處方藥，使用非處方成藥者則占28.5%。

國小、國中及高中生共有750件，其中小學生20件、國中生246件、高中生484件，女性接近8成。藥物過量占69.5%，且年齡越高，占比也隨之增加。2025年以後的案例中，動機約4成與學校問題有關，約3成涉及家庭問題。

自殺對策推進中心表示：「曾有自傷或企圖自殺經驗，會提高最終死於自殺的風險，因此如何因應自傷及企圖自殺，是自殺防治的重要支柱。」

日本厚生勞動省呼籲有煩惱或需要協助的民眾，可利用「心理健康諮詢統一專線」等服務，電話為0570-064-556。



一名男子陷入煩惱。（示意圖）

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