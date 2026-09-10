日本職棒傳奇張本勳辭世享壽86歲：生涯3085安、7度打擊王

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曾效力日本職棒東映飛人（現日本火腿鬥士）等隊，以強打者身分活躍，並成為日本職棒史上首位達成3000支安打的張本勳，9日下午傳出辭世消息，享壽86歲。

張本勳出生於廣島市，原就讀廣島松本商業高中，之後轉學至大阪浪華商業高中，1959年加入東映飛人。新人球季便站穩先發位置，並獲得新人王。

張本勳擅長將球擊向球場各個方向，以精準的「廣角打法」大量累積安打，同時兼具長打能力，成為日本職棒代表性強打者。

他1961年首度奪得太平洋聯盟打擊王，之後包括1967年至1970年連續4年在內，生涯共7度拿下洋聯打擊王，另有16個球季打擊率突破3成。

張本勳1976年轉戰讀賣巨人，1980年再轉至羅德，並成為日本職棒史上第一位達成生涯3000支安打的球員。

他於1981年結束23年職業球員生涯，生涯共出賽2752場，敲出3085支安打，打擊率3成19，另有504支全壘打、1676分打點及319次盜壘。

若計算日本與美國職棒生涯的通算安打數，鈴木一朗後來超越張本勳的紀錄。張本勳則於1990年入選日本野球殿堂。

退休後，張本勳轉任棒球球評，以直言不諱、犀利的評論受到關注。他很早便公開自己是在日韓國人第二代的身分，也曾擔任韓國職棒委員會（KBO）會長特別助理等職務，為韓國棒球發展作出貢獻。



傳奇球星張本勳



效力羅德時期的張本勳（右）。攝於1980年6月

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