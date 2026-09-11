大谷翔平傷勢未癒進15天傷兵名單：加盟道奇後首度

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【洛杉磯時事】美國職棒大聯盟（MLB）洛杉磯道奇總教練羅伯茲9日宣布，由於大谷翔平右上臂及左膝傷勢遲遲未癒，將把他放入15天傷兵名單（IL）。大谷最近7場比賽缺席6場，這也是他加盟道奇後首度進入傷兵名單。

大谷上一次進入傷兵名單，是效力洛杉磯天使時期的2023年9月，當時因右側腹受傷而離開戰線。

羅伯茲說明：「一直反覆出現能夠出賽、又無法出賽的情況，我們始終無法確信他的傷勢會明顯好轉。」他表示，已在9日比賽前告知大谷將進入傷兵名單。

羅伯茲說：「我想他應該感到很遺憾，但他也明白，為了恢復到最佳狀態，這是最好的選擇。」

大谷不會隨隊參加11日起的客場之旅，將留在洛杉磯進行調整。

大谷6月中旬傷到左膝，之後又出現右上臂傷勢，最近一次登板已是7月3日。由於右上臂恢復情況不理想，打者方面自本月3日起也接連缺席比賽。

大谷7日相隔5場比賽以指定打擊身分出賽時，曾親自暗示可能放棄本季以投手身分復出，8日及9日又再度缺陣。道奇此時將大谷放入傷兵名單，主要是希望讓他調整好身體狀況，備戰季後賽。

大谷本季以打者身分出賽，打擊率2成77，敲出30支全壘打、貢獻80分打點；投手方面則先發14場，繳出8勝2敗、防禦率1.79的成績。



洛杉磯道奇大谷翔平未列入對辛辛那提紅人的先發名單。9日攝於洛杉磯

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