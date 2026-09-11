日本將設AI農業國家戰略特區：北海道十勝19市町村鬆綁管制

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日本政府10日決定，為推動運用人工智慧（AI）技術的農業，將北海道十勝地區的帶廣市等19個市町村指定為「國家戰略特區」，放寬相關法規限制。

特區將適用多項特例措施，包括簡化機器人曳引機在一般道路自動駕駛，以及使用無人機噴灑農藥時所需辦理的相關程序。

依日本現行法律規定，即使是能夠無人自動行駛的機器人曳引機，在從倉庫前往農田等地、需要行駛一般道路時，仍必須由人員坐在車上駕駛。

由於北海道十勝地區農地面積廣大，若同時使用多輛曳引機，就必須由人員逐輛駕駛移動，不僅耗費人力，也使農業自動化原本希望達到的節省人力效果難以充分發揮。

在國家戰略特區內，只要無人機器人曳引機與有人駕駛的卡車等車輛組成車隊，就可允許無人行駛。

此外，日本政府也將針對無人駕駛所需的通訊環境建設鬆綁相關規定，以進一步推動AI及自動化技術應用於農業。



透過遠端操作控制、以無人方式行駛的機器人曳引機。

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